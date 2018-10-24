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В Днепре неизвестные обстреляли маршрутку и троллейбус с пассажирами

Новости » Происшествия    24.10.2018 - 15:15
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Никто из пассажиров не пострадал

В Днепре сегодня днем, 24 октября 2018 года, неизвестные обстреляли маршрутку и троллейбус с пассажирами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "056".

Как сообщается, пресс-секретарь патрульной полиции Днепра Павел Карманов сообщил, что около 12 часов дня водитель маршрутки №124 сообщил полиции, что в его маршрутку стреляли. Как сообщил водитель, маршрутка попала под обстрел в районе остановки "Лазаряна", пули повредили два окна, пострадавших нет.

Кроме того, издание со ссылкой на соцсети сообщает об обстреле троллейбуса на остановке "Казакова", пострадавших также нет.

 

Фото: 056.ua

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Сумской области обстреляли автомобиль сотрудника охранной фирмы "Секюрайти". На данный момент прокуратура Сумской области выясняет обстоятельства происшествия, открыто дело по статье о покушении на умышленное убийство.

Добавим, также сообщалось, что в Киеве около Бессарабского рынка произошел конфликт со стрельбой. Детали случившегося инцидента выясняются.

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