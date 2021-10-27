ru ua
Ср, 27 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

В Днепре начались первые отключения от водоснабжения и канализации объектов в прибрежной зоне

Новина українською →
Днепр, Среда 27 октября 2021 16:57
В Днепре начались первые отключения от водоснабжения и канализации объектов в прибрежной зоне Фото: горводоканал Днепра (dp.informator.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Коммунальное предприятие "Днепропроводоканал" за последние два дня отключило от водоснабжения и канализации первые семь объектов в прибрежной зоне города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Среди них два ресторана "1000 и одна ночь", "Август", "Акварель", "Мимино", клуб "Рио", а также частное предприятие "Окунь", расположенные на набережной.

"По результатам проверок, согласно поручению сессии городского совета, упомянутые объекты отключили из-за отсутствия/окончания срока действия договоров на водоснабжение и водоотвод или невыполнение технических условий", - отмечает директор КП "Днепропроводоканал" Андрей Довгань.

Напомним, на сессии городского совета 20 октября было поручено проверить зеленые зоны, в том числе прибрежные объекты относительно законности получения технических условий и подключения заведений к воде и канализации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Борис Филатов
NEWS
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
Локдаун расширяется по Украине. В "красную" зону попали уже 15 областей: правила и ограничения
DAILY
Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг
Сергей Щербинаглавный редактор РБК-Украина Посол Израиля Михаил Бродский: Мы начнем переговоры о ЗСТ в сфере услуг