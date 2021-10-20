В Днепре подвели итоги очередной сессии городского совета
20 октября в Днепре произошла одиннадцатая сессия горсовета. Заседание прошло без разногласий мнений в основных блоках.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета Днепра.
"Серьезным было обсуждение вопросов зеленых зон. Фракция "Пропозиция" поставила на голосование предложение предоставить протокольное поручение органам городского совета по проверке зеленых зон. В частности, объектов, расположенных в прибрежной зоне", - сказал Санжара.
По его словам, в течение 2005-2014 годов было построено немало объектов в прибрежной зоне. Это вызывает недовольство людей.
Поэтому во время сессии была поддержана инициатива по проверке зеленых зон, а также законности получения технических условий и подключения построенных там объектов к воде и канализации.
"Это означает, что мы проведем огромную работу по освобождению зеленых зон. Такое решение поддержали все депутаты, кроме двух фракций - "Слуга народа" и "Гражданская сила", - добавил секретарь горсовета.
Как сообщалось, еще одно решение касалось жилмассива "Победа-6", где жители возмутились началом строительства Всеукраинского реабилитационно-восстановительного спортивного центра. Депутаты, кроме двух фракций, проголосовали за запрет возведения и обязали застройщика провести общественные слушания относительно места размещения планируемого объекта.
Со своей стороны, выступая в сессионном зале, мэр Днепра Борис Филатов отметил, что порядок необходимо наводить по всей территории набережной - без исключений.