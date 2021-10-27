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У Дніпрі почалися перші відключення від водопостачання і каналізації об’єктів у прибережній зоні

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Дніпро, Середа 27 жовтня 2021 16:57
У Дніпрі почалися перші відключення від водопостачання і каналізації об’єктів у прибережній зоні Фото: міськводоканал Дніпра (dp.informator.ua)
Автор: Наталія Гурковська

Комунальне підприємство "Дніпроводоканал" за останні два дні відключило від водопостачання і каналізації перші сім об’єктів у прибережній зоні міста. Серед них два ресторани "1000 и одна ніч", "Август", "Акварель", "Міміно", клуб "Ріо", а також приватне підприємство "Окунь", які розташовані на набережній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"За результатами перевірок, відповідно до доручення сесії міської ради, згадані об’єкти відключили через відсутність/закінчення терміну дії договорів на водопостачання і водовідведення чи невиконання технічних умов", - зазначає директор КП "Дніпроводоканал" Андрій Довгань.

Нагадаємо, на сесії міської ради 20 жовтня було доручено перевірити зелені зони, зокрема прибережні об’єкти, щодо законності отримання технічних умов та підключення закладів до води та каналізації.

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