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В Днепре для мытья трамваев начали использовать очищенную воду повторно

Автор: РБК-Украина

В Днепровском трамвайном депо № 3 начали повторно использовать очищенную воду для мытья трамваев.

Об этом сообщил главный инженер депо № 3 КП "Днепровский электротранспорт" Днепровского горсовета Александр Шевченко, передает пресс-служба.

"Благодаря подобной системе через мойку проходит 50 единиц подвижного состава за рабочий день. К тому же она стала более автоматизированной, то есть в начале трамвай очищают большие щетки. Затем его домывают вручную и с помощью моющих пистолетов. А еще в прошлом году, без мойщицы замкнутого цикла, проходило вагонов почти вдвое меньше", - сообщил инженер.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, в Днепре существенно модернизировали системы очистки питьевой воды.

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