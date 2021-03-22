В Днепре существенно модернизировали системы очистки питьевой воды

Улучшение качества питьевой воды и снижение потребления электроэнергии на 35%. Такие результаты модернизации системы очистки воды на Ломовской насосно-фильтровальной станции, которая обеспечивает 30% населения Днепра питьевой водой.

Об этом сообщил заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко во время выездной пресс-конференции 22 марта.

Также, по его словам, реконструировали станции первого и второго подъемов, блок фильтров, реагентное хозяйство (автоматизировали процесс водоподготовки), возвели пелетну котельную.

Кроме того, заменено насосное оборудование на новое энергосберегающее, которое работает в автоматическом режиме. Также реконструировали фильтры 1983 года и параллельно заменили дренажную систему, фильтрующая загрузка, трубопроводы, арматуру и тому подобное.

"Здесь новая система фильтрации, насосного оборудования, современные дозаторы и тому подобное. Благодаря проведенным работам на сегодня станция работает на все 100 % мощности, то есть очищает 100 тыс. куб. м воды в сутки. На выходе она соответствует всем нормам качества, но когда попадает в трубопроводы и доходит до абонентов, то происходит так называемое вторичное загрязнение, то есть вопрос в устаревших сетях. Чтобы это решить, "Днепрводоканал" разрабатывает программу санации трубопроводов, благодаря которой также будут и меньшие потери воды", - сообщил Михаил Лысенко.

Лабораторный контроль качества воды проводится на станции круглосуточно.

"Контролируем воду, которая попадает с р. Днепр, далее - после каждого этапа очистки и на выходе в сеть. Исследуем по ряду показателей: цвет, мутность, остаток алюминия, железа. Вода получается без всяких отклонений, то есть ее качество вполне соответствует нормативам", - добавила заведующая лабораторией Ломовской насосно-фильтровальной станции Елена Шавкова.

Одна из особенностей системы очистки на станции - установка приамонизации воды.

"Она контролирует содержание хлороформа, благодаря этому сохраняются органические качества питьевой воды и не слышно в ней запаха хлора. Кроме того, флокуляционное оборудования позволяет в "пиковые" загрязнения (летом-осенью) усиливать очистки", - рассказал директор КП "Днепрводоканал" Андрей Довгань.

Он также добавил, что в планах начать вторую очередь реконструкции здания фильтров Ломовской насосно-фильтровальной станции, а также продолжать реконструкции блока фильтров 1961 года на Кайдацкой насосно-фильтровальной станции.