RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

У Дніпрі для миття трамваїв почали використовувати повторно очищену воду

Автор: РБК-Україна

У Дніпровському трамвайному депо № 3 почали повторно використовувати очищену воду для миття трамваїв.

Про це повідомив головний інженер депо № 3 КП "Дніпровський електротранспорт" Дніпровської міськради Олександр Шевченко, передає прес-служба.

"Завдяки подібній системі через мийню проходить 50 одиниць рухомого складу за робочий день. До того ж вона стала більш автоматизованою, тобто на початку трамвай очищають великі щітки. Потім його домивають вручну та за допомогою мийних пістолетів. А ще торік, без мийниці замкнутого циклу, проходило вагонів майже вдвічі менше", - повідомив інженер.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, у Дніпрі суттєво модернізували системи очищення питної води.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дніпротрамвайвода
Читайте також
У Дніпрі створили меморандум про вуличне мистецтво
Дніпро вводить жорсткий карантин
Прогноз погоди