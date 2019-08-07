В Днепре люди в масках избили противников игорных заведений

В Днепре неизвестные в балаклавах жестоко избили активистов, которые проводили рейды по незаконным залам с игровыми автоматами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции области.

Как сообщается, во время рейда в одном из заведений активисты узнали, что лицензия учреждения была просрочена еще в 2016 году. Активисты вызвали полицию в зал игровых автоматов.

После в заведение ворвалось 15 молодых людей в балаклавах и начали избивать активистов. Перед тем, как уйти, неизвестные бросили в зал две шумовые гранаты и скрылись.

В результате нападения шесть автомобилей "скорой" госпитализировали семь пострадавших с травмами различной тяжести.

Фото: место происшествия (5692.com.ua)

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Днепровского отдела полиции. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное производство с предыдущим правовой квалификацией по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). Сейчас принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению данного правонарушения.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в Запорожье группа неизвестных напала на общественного активиста. На месте происшествия полицейские установили, что в подъезде дома на пострадавшего напали четверо неизвестных в масках, нанесли ему телесные повреждения и совершил выстрел в левое бедро.

Кроме того, в Павлограде Днепропетровской области в октябре 2018 года неизвестные напали на активиста "Национальных дружин" Юрия Малимонова.