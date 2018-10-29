В Днепропетровской области напали на активиста, он в критическом состоянии

Фото: Юрий Малимонов (facebook.com/ndrugua/)

В Павлограде напали на активиста "Национальных дружин"

В Павлограде Днепропетровской области 29 октября неизвестные напали на активиста "Национальных дружин" Юрия Малимонова. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение организации.

Сообщается, что на Малимонова напали со спины. Неизвестный,применив слезоточивый газ, проломил активисту голову и сломал челюсть. При этом кошелек и телефон напавший не взял и быстро исчез. Мужчина находится в критическом состоянии в реанимации.

В организации связывают нападение на своего члена с его борьбой против рекламы наркотических веществ в городе.

По информации из областного управления полиции, правоохранители открыли уголовное производство по статье 121 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное тяжкое телесное повреждение").

Напомним, ранее сообщалось, что международная антикоррупционная организация Transparency International призывает украинскую власть как можно быстрее расследовать нападения на общественных активистов, чтобы привлечь к ответственности заказчиков. Председатель правления TI подчеркнула, что следствие в отношении атак на активистов и в дальнейшем будет оставаться в центре внимания организации.