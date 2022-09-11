В Днепре и Кременчуге прозвучали взрывы во время воздушной тревоги

Вечером 11 сентября в Днепре и Кременчуге Полтавской области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы.
Об этом заявил мэр Кременчуга Виталий Малецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По предварительной информации, в Днепре была слышна работа ПВО. По информации главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, над Кременчугом силами ПВО ВСУ была сбито несколько вражеских ракет.
Как сообщает Суспільне, также вечером взрывы были слышны в городе Павлоград Днепропетровской области. О повреждениях и жертвах пока не сообщается.
Напомним, что сегодня, 11 сентября, ночью и утром россияне нанесли ряд ракетных ударов по Николаеву и области. Повреждены жилые дома, есть пострадавшие мирные жители.
Также мы писали, что сегодня украинские силы ПВО сбили российскую ракету над Днепропетровской областью. Горожан призывают сохранять спокойствие.
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