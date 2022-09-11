У Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Увечері 11 вересня в Дніпрі та Кременчуці Полтавської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.
Про це заявив мер Кременчука Віталій Малецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
За попередньою інформацією, в Дніпрі була чутна робота ППО. За інформацією голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, над Кременчуком силами ППО ЗСУ було збито кілька ворожих ракет.
Як повідомляє Суспільне, також ввечері вибухи було чути у місті Павлоград Дніпропетровської області. Про пошкодження і жертви поки не повідомляється.
Міськрада Павлограда в Telegram повідомила, що у місті спрацювала ППО. Також є влучання в об'єкт інфраструктури за містом. Деякі вулиці залишились без світла.
Нагадаємо, що сьогодні, 11 вересня, вночі та вранці росіяни завдали ряд ракетних ударів по Миколаєву і області. Пошкоджено житлові будинки, є постраждалі мирні жителі.
Також ми писали, що сьогодні українські сили ППО збили російську ракету над Дніпропетровською областю. Городян закликають зберігати спокій.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.