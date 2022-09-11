RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги

Фото: у Дніпрі та Кременчуці пролунали вибухи під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Увечері 11 вересня в Дніпрі та Кременчуці Полтавської області під час повітряної тривоги пролунали вибухи.

Про це заявив мер Кременчука Віталій Малецький, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За попередньою інформацією, в Дніпрі була чутна робота ППО. За інформацією голови Полтавської ОВА Дмитра Луніна, над Кременчуком силами ППО ЗСУ було збито кілька ворожих ракет.

Оновлено (20:10)

Як повідомляє Суспільне, також ввечері вибухи було чути у місті Павлоград Дніпропетровської області. Про пошкодження і жертви поки не повідомляється.

Оновлено (20:55)

Міськрада Павлограда в Telegram повідомила, що у місті спрацювала ППО. Також є влучання в об'єкт інфраструктури за містом. Деякі вулиці залишились без світла.

Нагадаємо, що сьогодні, 11 вересня, вночі та вранці росіяни завдали ряд ракетних ударів по Миколаєву і області. Пошкоджено житлові будинки, є постраждалі мирні жителі.

Також ми писали, що сьогодні українські сили ППО збили російську ракету над Дніпропетровською областю. Городян закликають зберігати спокій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДніпроКременчукракетный ударВторгнення Росії до України