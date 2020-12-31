ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Днепре горел жилой дом, есть погибшие

Днепропетровская область, Четверг 31 декабря 2020 21:16
В Днепре горел жилой дом, есть погибшие
Фото: пожарные в доме (dsns.gov.ua)
Автор: Роман Тверденко

В одном из районов Днепра загорелся частный жилой дом. В результате пожара погибли трое человек.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел в доме в Соборном районе города. По прибытию спасателей было установлено, что пожар возник в комнате на втором этаже двухэтажного жилого дома.

Во время ликвидации пожара были найдены тела двух человек. Также от огня пострадала женщина. Ее в тяжелом состоянии доставили в больницу, но она в итоге также погибла уже в учреждении.

Огнем повреждены вещи внутри дома и деревеные перекрытия дома. Площадь пожара - 30 квадратных метра.

В середине декабря сообщалось, что в Днепре произошел пожар в одноэтажном жилом доме. В результате этого погибли трое людей.

Также в среду, что в Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме. Во время тушения пожара обнаружили пострадавшего и передали врачам скорой помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия Днепр

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь