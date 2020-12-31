ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве горела многоэтажка, есть пострадавший

Четверг 31 декабря 2020 00:51
В Киеве горела многоэтажка, есть пострадавший
Фото: спасатели (ГСЧС)
Автор: Инна Собора

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме. Во время тушения пожара обнаружили пострадавшего и передали врачам скорой помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информация о пожаре поступила в 21:56. В доме на улице Николая Закревского, 27/2, в Деснянском районе столицы из окна восьмого этажа было видно черный густой дым.

На место происшествия прибыли спасатели. Как стало известно, пожар возник в одной из квартир девятиэтажного жилого дома на площади 15 квадратных метров с распространением огня на общий коридор, размером 4 квадратных метра.

В 22:25 пожар был локализован, а в 22:29 - ликвидирован. Причина возникновения пожара сейчас устанавливаются.

РБК-Украина писало, что в центре Кропивницкого горела многоэтажка, пострадали трое людей.

Раньше под Полтавой загорелся вагон поезда, который находился на ремонте. В результате инцидента погибли два человека.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Происшествия КиевпожарГСЧС

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь