В Киеве горела многоэтажка, есть пострадавший

Фото: спасатели (ГСЧС)

В Киеве спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном жилом доме. Во время тушения пожара обнаружили пострадавшего и передали врачам скорой помощи.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Информация о пожаре поступила в 21:56. В доме на улице Николая Закревского, 27/2, в Деснянском районе столицы из окна восьмого этажа было видно черный густой дым.

На место происшествия прибыли спасатели. Как стало известно, пожар возник в одной из квартир девятиэтажного жилого дома на площади 15 квадратных метров с распространением огня на общий коридор, размером 4 квадратных метра.

В 22:25 пожар был локализован, а в 22:29 - ликвидирован. Причина возникновения пожара сейчас устанавливаются.

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