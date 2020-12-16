В Днепре ночью горел жилой дом, трое погибших

Фото: место происшествия (dp.dsns.gov.ua)

В Днепре произошел пожар в одноэтажном жилом доме. В результате этого погибли трое людей.

Об этом сообщают в пресс-службе ГСЧС.

Спасателям сообщили о пожаре, которая возникла на улице Николая Хвылевого Новокодацкого района, в 15 декабря в 23:15.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела трех человек. Трое погибших - мужского пола, другие данные устанавливаются.

Огнем повреждено хозяйственное строение (деревянная пристройка к дому), деревянные перекрытия и крыша дома. Общая площадь пожара 65 м. кв.

Пожар локализован в 00:17 и ликвидирован в 01:30.

Напомним, в Киеве в Святошинском районе возник пожар в ночь на 16 декабря. Вследствие чрезвычайного происшествия погибли по меньшей мере двое людей.

Ранее в Харькове в дев'ятиповерховому жилом доме во время пожара погибли двое людей.