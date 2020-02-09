ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Киеве горела автомойка

Новости » Происшествия     09.02.2020 - 05:00
В Киеве горела автомойка
Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Пожар произошел на площади 80 квадратных метров

В Киеве 9 февраля в 02:37 к спасателям поступило сообщение о пожаре на автомойке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пожар возник по адресу: Ясиноватский проулок, Голосеевский районе столицы.

По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло в одноэтажном здании автомойки на площади 80 кв. м. В 03:36 пожар был локализован, а уже в 04:19 - ликвидирован.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области вблизи Борислава произошел пожар на АЗС. Водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с модулем заправки.

Кроме того, ранее в Киеве произошел пожар на территории депо по улице Оросительной. Огнеборцы установили, что на территории депо в одном из ангаров горят шпалы. Жертв и пострадавших не было обнаружено.

В Швеции сообщили о пострадавших из-за пожара на шахте В Одессе произошел пожар в многоэтажке, трое погибших
Новости Украины Киевпожар
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь