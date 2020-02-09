В Киеве горела автомойка

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Пожар произошел на площади 80 квадратных метров

В Киеве 9 февраля в 02:37 к спасателям поступило сообщение о пожаре на автомойке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Пожар возник по адресу: Ясиноватский проулок, Голосеевский районе столицы.

По прибытию на место происшествия первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что возгорание произошло в одноэтажном здании автомойки на площади 80 кв. м. В 03:36 пожар был локализован, а уже в 04:19 - ликвидирован.

В результате пожара никто не пострадал. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Фото: место происшествия (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области вблизи Борислава произошел пожар на АЗС. Водитель грузовика не справился с управлением и допустил столкновение с модулем заправки.

Кроме того, ранее в Киеве произошел пожар на территории депо по улице Оросительной. Огнеборцы установили, что на территории депо в одном из ангаров горят шпалы. Жертв и пострадавших не было обнаружено.