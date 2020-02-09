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У Дніпрі горів гуртожиток, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     09.02.2020 - 20:11
У Дніпрі горів гуртожиток, є постраждалі
Фото: пожежа в гуртожитку (facebook.com/MNS.GOV.UA)

З гуртожитку було евакуйовано 40 мешканців

Сьогодні, 9 лютого, у Дніпрі сталася пожежа в гуртожитку на Слобожанському проспекті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Державної служби з надзвичайних ситуацій.

За даними рятувальників, загоряння сталося в одній з кімнат на шостому поверсі дев'ятиповерхового гуртожитку сімейного типу. Пожежники в ході гасіння евакуювали з будівлі 40 мешканців.

Зазначається, що в результаті пожежі 5 людей було госпіталізовано. Вогонь було ліквідовано о 17:23. Пожежею було пошкоджено меблі та речі домашнього вжитку на площі 12 квадратних метрів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві вночі 9 лютого сталася пожежа на автомийці у Голосіївському районі столиці. Займання сталося в одноповерховій будівлі автомийки на площі 80 квадратних метрів. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

Також РБК-Україна писало, що у Херсонській області поблизу Борислава сталася пожежа на АЗС. Водій вантажівки не впорався з керуванням та допустив зіткнення з модулем заправки. В результаті зіткнення було пошкоджено газову цистерну.

Крім того, у Києві сталася пожежа на території депо по вулиці Зрошувальній. Вогнеборці встановили, що на території депо в одному з ангарів горять шпали. Жертв та постраждалих не було виявлено.

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