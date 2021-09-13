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В Днепре в ДТП пострадали шесть человек, среди них - двое детей. Водителя задержали

Автор: Анастасия Рокитна

В Днепре на улице Калиновой произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) между двумя автомобилями. В результате ДТП телесные повреждения получили шесть человек, среди которых двое несовершеннолетних детей.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Водитель автомобиля Mercedes столкнулся с автомобилем Mitsubishi, в котором находилась женщина 1986 года рождения с двумя несовершеннолетними детьми двух и восьми лет.

После этого водитель-нарушитель начал двигаться по встречной полосе и наехал на двух пешеходов в возрасте примерно 30 и 50 лет. Мужчины получили телесные повреждения и были доставлены в больницу. Также телесные повреждения получил пассажир автомобиля Mercedes.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения).

Водитель-нарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК РФ.

Фото: в Днепре произошло серьезное ДТП (Фото dp.npu.gov.ua)

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