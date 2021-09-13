У Дніпрі в ДТП постраждали шість людей, серед них - двоє дітей. Водія затримали

Водій автомобіля Mercedes зіткнувся з автомобілем Mitsubishi, в якому перебувала жінка 1986 року народження з двома неповнолітніми дітьми двох та восьми років.

Після цього водій-порушник почав рухатися по зустрічній смузі та наїхав на двох пішоходів віком приблизно 30 та 50 років. Чоловіки отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Також тілесні ушкодження отримав пасажир автомобіля Mercedes.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння ).

Водія-порушника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Фото: у Дніпрі сталось серйозне ДТП (dp.npu.gov.ua)