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В Днепре дома с долгами могут перевести на почасовую подачу воды

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Днепр, Четверг 28 апреля 2022 15:32
В Днепре дома с долгами могут перевести на почасовую подачу воды В Днепре могут ввести почасовую подачу воды (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Днепре из-за большой задолженности оплаты за услуги водоканала от 5 мая могут перевести на почасовой график подачи воды некоторые многоэтажные дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Михаила Лысенка.

По его словам, платежи горожан составляют менее 50% от выставленных платежей.

"Понимаем, всем тяжело. Тем не менее большинство воды, поставляемой жителям, у нас покупная из Аулов. За электроэнергию город также платит, и водой пользуются все. Ведь никому в голову не придет идея прийти в магазин, взять продукты и не оплатить. Да, всем тяжело. Однако платежи за потребленную воду в разы меньше, чем за отопление", - написал Лысенко.

Также он пояснил, что в случае большой задолженности отдельных домов воду им будут подавать трижды в день: от 07:00 до 09:00, от 12:00 до 13:00 и с 19.00 до 21:00.

"Это официально. И это вынужденная мера. Спасибо за понимание", - добавил он

Ранее мы сообщали, что в Днепре у водителей за превышение скорости будут забирать автомобили.

Также мы писали, что в Днепре открыли первый центр поддержки для мариупольцев.

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