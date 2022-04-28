У Дніпрі будинки з боргами можуть перевести на погодинну подачу води
У Дніпрі через велику заборгованістю оплати за послуги водоканалу від 5 травня можуть перевести на погодинний графік подавання води деякі багатоповерхові будинки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови Михайла Лисенка.
За його словами, платежі містян становлять менше ніж 50% від виставлених платежів.
"Розуміємо, усім важко. Але тим не менш, більшість води, що поставляється жителям, у нас покупна з Аулів. За електроенергію місто також платить, і водою користуються всі. Адже нікому на думку не спаде ідея прийти до магазину, взяти продукти і не сплатити. Так, усім важко. Проте платежі за спожиту воду в рази менші, ніж за опалення", - написав Лисенко.
Також він пояснив, що у разі великої заборгованості окремих будинків воду їм будуть подавати тричі на день: від 07:00 до 09:00, від 12:00 до 13:00 та від 19.00 до 21:00.
"Це офіційно. І це вимушений захід. Дякую за розуміння", - додав він
Раніше ми повідомляли, що в Дніпрі у водіїв за перевищення швидкості забиратимуть автомобілі.
Також ми писали, що у Дніпрі відкрили перший центр підтримки для маріупольців.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!