В Днепре у водителей за превышение скорости будут забирать автомобили

В Днепре с 23 апреля у любителей устраивать гонки в городе будут забирать машины и передавать их на армию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя мэра Михаила Лысенка.

"Когда в нашей стране идет война и пока вся наша нация борется с врагом, отдельные персонажи имеют неосторожность устраивать гонки на "скоростных" машинах по городу. Даже во время комендантского часа", - написал он.

В частности, с сегодняшнего дня у таких владельцев будут отбирать автомобили.

По его словам, полиция уже получила все указания. Машины будут отбирать на месте и будут передавать в управление ВСУ.