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В Днепре автомобиль столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие

Новости » Происшествия     05.11.2019 - 14:22
В Днепре автомобиль столкнулся с маршруткой, есть пострадавшие
Фото с места ДТП (facebook.com/dnipropolice)

Водитель легковушки не справилась с управлением из-за дождливой погоды

Во вторник, 5 ноября, в Днепре произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), легковой автомобиль столкнулся с маршруткой, в результате чего пострадали шестеро человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Днепропетровской области.

Как сообщается, водитель легковушки не справилась с управлением из-за дождливой погоды.

"Сегодня около 10 часов на улице Овражной произошло ДТП между маршрутным такси и автомобилем Volkswagen. Предварительно, 29-летняя водитель Volkswagen не справилась с управлением, автомобиль занесло на встречную полосу, где в это время двигалась маршрутка. Детали аварии выяснит следователь по ДТП", - говорится в сообщении.

Как сообщили правоохранители, получили ушибы 6 пассажиров маршрутки и водитель Volkswagen. Всех травмированных доставили в больницу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Броварах на улице Киевской произошла авария, в результате которой погиб один человек и еще один был госпитализирован. Также было заблокировано движение в сторону Киева.

Также РБК-Украина писало, что под Львовом в результате ДТП перевернулся инкасаторский автомобиль с деньгами. По данным полиции, никто не пострадал.

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