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У Дніпрі автомобіль зіткнувся з маршруткою, є постраждалі

Новини » Надзвичайні події     05.11.2019 - 14:22
У Дніпрі автомобіль зіткнувся з маршруткою, є постраждалі
Фото з місця ДТП (facebook.com/dnipropolice)

Водій легковика не впоралася з управлінням через дощову погоду

У вівторок, 5 листопада, у Дніпрі сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), легковий автомобіль зіткнувся з маршруткою, в результаті чого постраждали шестеро осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Патрульної поліції Дніпропетровської області.

Як повідомляється, водій легковика не впоралася з управлінням через дощову погоду.

"Сьогодні близько 10 години на вулиці Овражной сталося ДТП між маршрутним таксі і автомобілем Volkswagen. Попередньо, 29-річна водійка Volkswagen не впоралася з керуванням, автомобіль занесло на зустрічну смугу, де в цей час рухалася маршрутка. Деталі аварії з'ясує слідчий по ДТП", - йдеться в повідомленні.

Як повідомили правоохоронці, отримали удари 6 пасажирів маршрутки і водій Volkswagen. Всіх травмованих доставили в лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Броварах на вулиці Київській сталася аварія, в результаті якої загинула одна людина і ще одна була госпіталізована. Також було заблоковано рух у бік Києва.

Також РБК-Україна писало, що під Львовом в результаті ДТП перекинувся інкасаторський автомобіль з грошима. За даними поліції, ніхто не постраждав.

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