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В Броварах столкнулись два автомобиля, есть жертвы и пострадавшие

Новости » Происшествия     05.11.2019 - 09:51
В Броварах столкнулись два автомобиля, есть жертвы и пострадавшие
Фото с места ДТП (dtp.kiev.ua)

В результате ДТП образовалась пробка по дороге в Киев

Во вторник, 5 ноября, в Броварах на улице Киевской произошло дорожно-транспортное-происшествие (ДТП), в результате которого погиб один человек и еще один был госпитализирован. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dtp.kiev.ua.

Как сообщается, авария произошла около 5:30 утра. В результате ДТП образовались многочисленные пробки по дороге в Киев.

"На пустой дороге Peugeot вылетает на встречную полосу и бъет Daewoo Lanos. Погибла женщина. Водитель Peugeot в тяжелом состоянии госпитализирован", - говорится в сообщении.

В Броварах столкнулись два автомобиля, есть жертвы и пострадавшие

Напомним, ранее в Одесской области на трассе "Одесса-Киев" столкнулись два автомобиля, в результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Автомобили Chevrolet и Skoda столкнулись возле села Еремеевка. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое - госпитализированы в тяжелом состоянии.

Также РБК-Украина писало, что ранее в Голосеевском районе столицы произошло ДТП. От столкновения автомобиль ГАЗ разорвало на две части. В результате ДТП погиб один человек, еще шестеро граждан пострадали.

Кроме этого, в Черкасской области в ночь на 3 ноября произошла авария происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля.

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