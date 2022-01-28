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В Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за трагедии на "Южмаш"

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Днепр, Пятница 28 января 2022 13:42
В Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за трагедии на "Южмаш" Фото: в Днепре 28 и 29 января объявили траур (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за трагедии на государственном предприятии "Южный машиностроительный завод".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Днепра Бориса Филатова.

Перед горсоветом, а также на зданиях коммунальных предприятий и заведений приспустили государственные флаги и повесили траурные ленты.

В мэрии Днепра выражают соболезнования семьям и близким погибших.

В Днепре 28 и 29 января объявили траур из-за трагедии на &quot;Южмаш&quot;

Напомним, расстрел караула на "Южмаше" в Днепре произошел около 4 утра 27 января. В результате стрельбы погибли пять человек - четверо нацгвардейцев и гражданская.

На брифинге в Днепре командующий Нацгвардии Николай Балан заявил, что подал в отставку из-за расстрела военных на "Южмаше".

Также по информации ГБР, на данный момент стрелку сообщено о подозрении, прокуроры будут просить суд о мере пресечения в виде ареста без залога. Вместе с тем, пока нет иформации о том, когда будет суд.

Среди причин в ГБР называют неуставные отношения и возможную травлю другими военными.

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