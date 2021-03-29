Днепр завершает отопительный сезон, Сумы - на очереди

Согласно проекту, днепровское КП "Теплоэнерго" и другие организации, которые эксплуатируют коммунальные производственно-отопительные котельные и тепловые сети, смогут завершить отопительный сезон уже 1 апреля.

Также сегодня мэр Сум Александр Лысенко поручил проработать вопрос досрочного завершения отопительного сезона. При этом точная дата пока неизвестна. На этой неделе дневная температура может превысить +15, поэтому городской голова требует о местных служб определиться с датой завершения подачи тепла.

Отопительный сезон готовятся завершить и в Кропивницком. Местный городской совет предварительно принял решение о его завершении на следующий день после того, как в течение трех дней средняя температура будет выше +8. При этом тепло населению перестанут подавать с 15 апреля.

Харьков тоже планирует завершить отопительный сезон 15 апреля. Однако дата еще может сдвинуться с учетом изменения погодных условий.

Что касается городов поменьше, то, например, Хуст на Закарпатье уже с 29 марта завершил отопительный сезон.