UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Днепр завершает отопительный сезон, Сумы - на очереди

Автор: РБК-Украина

Первым из крупных городов Украины отопительный сезон завершает Днепр. Ожидается, что отопление там отключат уже 1 апреля.

Об этом пишет местное издание "Днепр Оперативный" со ссылкой на проект распоряжения мэра Бориса Филатова.

Согласно проекту, днепровское КП "Теплоэнерго" и другие организации, которые эксплуатируют коммунальные производственно-отопительные котельные и тепловые сети, смогут завершить отопительный сезон уже 1 апреля.

Также сегодня мэр Сум Александр Лысенко поручил проработать вопрос досрочного завершения отопительного сезона. При этом точная дата пока неизвестна. На этой неделе дневная температура может превысить +15, поэтому городской голова требует о местных служб определиться с датой завершения подачи тепла.

Отопительный сезон готовятся завершить и в Кропивницком. Местный городской совет предварительно принял решение о его завершении на следующий день после того, как в течение трех дней средняя температура будет выше +8. При этом тепло населению перестанут подавать с 15 апреля.

Харьков тоже планирует завершить отопительный сезон 15 апреля. Однако дата еще может сдвинуться с учетом изменения погодных условий.

Что касается городов поменьше, то, например, Хуст на Закарпатье уже с 29 марта завершил отопительный сезон.

Напомним, ранее в Кабинете министров заявили, что субсидию на оплату услуг ЖКХ можно оформить в любое время, даже во время отопительного сезона.

Также сообщалось, что в Тернополе будут отключать отопление в заведениях, которые нарушают карантин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ДнепрСумыотопительный сезон
Читайте также
Днепр вводит жесткий карантин
Прогноз погоды