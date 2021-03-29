Дніпро завершує опалювальний сезон, Суми - на черзі

Згідно з проектом, дніпровське КП "Теплоенерго" та інші організації, які експлуатують комунальні виробничо-опалювальні котельні і теплові мережі, зможуть завершити опалювальний сезон вже 1 квітня.

Також сьогодні мер Сум Олександр Лисенко доручив опрацювати питання дострокового завершення опалювального сезону. При цьому точна дата поки невідома. Цього тижня денна температура може перевищити +15, тому міський голова вимагає від місцевих служб визначитися з датою завершення подачі тепла.

Опалювальний сезон готуються завершити і в Кропивницькому. Місцева міська рада попередньо прийняла рішення про його завершення наступного дня після того, як протягом трьох днів середня температура буде вище +8. При цьому тепло населенню перестануть подавати 15 квітня.

Харків теж планує завершити опалювальний сезон 15 квітня. Однак дата ще може зрушитися з урахуванням зміни погодних умов.

Що стосується міст поменше, то, наприклад, Хуст на Закарпатті вже з 29 березня завершив опалювальний сезон.