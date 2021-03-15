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В Днепр на вертолете эвакуировали двух раненых военнослужащих

Автор: Андрей Козловский

В Днепр на военном вертолете эвакуировали двух украинских военнослужащих, которых ранили на Донбассе. Они пострадали в результате взрыва мины.

Об этом сообщила советник председателя Днепропетровской Облгосадминистрации Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

"Война без выходных ... В Днепр военным вертолетом эвакуировали двух защитников с минно-взрывными травмами. Обстоятельства уточняются", - написала она.

Губа также уточнила, что одного защитника в тяжелом состоянии, на ИВЛ из аэропорта гражданская бригада медицины экстренной помощи и катастроф перевезла в областную больницу им. Мечникова. Был задействован специалист из областной офтальмологической больницы.

Второго военного забрала бригада из военного госпиталя. Его состояние стабильное.

Фото: эвакуация военных (facebook.com/tpguba)

Напомним, в воскресенье 14 марта, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе, один боец ранен. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Также РБК-Украина писало, что 13 марта на Донбассе зафиксировано 10 обстрелов, позавчерашнее утро началось с нарушения режима "тишины". При этом боевики пытаются обострить ситуацию под Донецком.

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