У Дніпро на вертольоті евакуювали двох поранених військовослужбовців

"Війна без вихідних ... У Дніпро військовим вертольотом евакуювали двох захисників з мінно-вибуховими травмами. Обставини не уточнюються", - написала вона.

Губа також уточнила, що одного захисника у важкому стані, на ШВЛ з аеропорту цивільна бригада медицини екстреної допомоги та катастроф перевезла в обласну лікарню ім. Мечникова. Був задіяний фахівець з обласної офтальмологічної лікарні.

Другого військового забрала бригада з військового госпіталю. Його стан стабільний.

Фото: евакуація військових (facebook.com/tpguba)