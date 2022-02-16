В Днепр приехали европейские политические лидеры: в чем причина

"Мы здесь - с вами. Весь мир говорит о потенциальном начале войны и российской агрессии. И это та причина, почему мы здесь стоим сегодня, - сказала президент Республики Эстония (2016-2021 гг.) Керсти Кальюлайд. - Мы готовы продолжать наше дипломатическое сотрудничество и поддерживать Украину в ее праве на выбор и свободу. Я надеюсь, что эта ситуация решится мирно - в пределах дипломатии и интернационального права".

Поддержка Украины должна быть не только на словах, но и в делах, подчеркнул также президент Польши (1995-2005 гг.) Александр Квасневский. Он подчеркнул, что 30 лет независимости Украины доказали, что украинцы стали сильнее - со своим языком, историей, культурой и традициями. По его словам, мир за это время окончательно понял, что Украина - не Россия. И теперь очень важно объединение народа - чтобы страна могла идти своим путем.

"Даже если не будет самого трагического сценария, Кремль и Путин как президент РФ будут работать так, чтобы Украина была под влиянием России. Борьба в разных формах будет продолжаться. Это будет сложное время. И оно требует международной солидарности. Я уверен, что и НАТО, и Европейский Союз и США как лидер западного мира будут делать все, чтобы поддержка была не только на словах, но и в действиях", - сказал Александр Квасневский.

Другие политики - министр иностранных дел Швеции (2006-2014 гг.), премьер-министр Швеции (1991-1994 годы) Карл Бильдт и вице-президент Havas Group, исполнительный сопредседатель Havas Worldwide Стефан Фукс - также единодушны: Украина должна иметь поддержку демократического мира, чтобы выстоять несмотря на все невзгоды.

Со своей стороны, говоря о нынешней ситуации в стране, городской голова Днепра Борис Филатов вспомнил, какими были 2014 и 2015 годы.

"Нет никакого "русского мира", нет проблем с русскоязычным населением, нет противоречий в стране. Есть только огромная ложь со стороны нашего северного соседа. К сожалению, мы живем сейчас в условиях постправды. В мире, где на ум людей огромное влияние оказывают медиа и социальные сети. Но Украине угрожает одна страна - которая с ней по соседству, и которая ни перед чем не хочет останавливаться", - сказал Борис Филатов, подчеркнув также: вместе с тем, что люди в Украине хотят мира, свою страну они будут защищать до конца.