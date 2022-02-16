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До Дніпра приїхали європейські політичні лідери: в чому причина

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Дніпро, Середа 16 лютого 2022 18:54
До Дніпра приїхали європейські політичні лідери: в чому причина Фото: до Дніпра приїхали європейські політичні лідери (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталія Гурковська

16 лютого до Дніпра прибули європейські політики, аби засвідчити підтримку України в непростий час та передати думки і настрої жителів українських міст міжнародним лідерам на найближчій Мюнхенській безпековій конференції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу міського голови.

"Ми тут - з вами. Весь світ говорить про потенційний початок війни та російську агресію. І це та причина, чому ми тут стоїмо сьогодні, - сказала президент Республіки Естонія (2016-2021 рр.) Керсті Кальюлайд. - Ми готові продовжувати нашу дипломатичну співпрацю та підтримувати Україну в її праві на вибір та свободу. Я сподіваюся, що ця ситуація розв’яжеться мирно - у межах
дипломатії та міжнародного права".

На тому, що підтримка України повинна бути не лише на словах, а й у справах, наголосив також президент Польщі (1995-2005 рр.) Александр Кваснєвський. Він підкреслив, що 30 років незалежності України довели, що українці стали сильнішим - зі своїми мовою, історією, культурою та традиціями. За його словами, світ за цей час остаточно зрозумів, що Україна - не Росія. І тепер надважливим є об’єднання народу - аби країна могла йти своїм шляхом.

"Навіть якщо не буде найтрагічнішого сценарію, Кремль і Путін як президент РФ працюватимуть так, щоб Україна була під впливом Росії. Боротьба у різних формах триватиме. Це буде складний час. І він потребує міжнародної солідарності. Я впевнений, що і НАТО, і Європейський Союз, і США як лідер західного світу робитимуть усе, щоб підтримка була не лише на словах, а й у діях", - сказав Александр Кваснєвський.

Інші політики - міністр закордонних справ Швеції (2006-2014 рр.), прем’єр-міністр Швеції (1991-1994 роки) Карл Більдт та віцепрезидент Havas Group, виконавчий співголова Havas Worldwide Стефан Фукс - також одностайні: Україна повинна мати підтримку демократичного світу, аби вистояти попри всі негаразди.

Зі свого боку, говорячи про нинішню ситуацію в країні, міський голова Дніпра Борис Філатов згадав, якими були 2014-й та 2015-й роки.

"Немає ніякого "русского мира", немає проблем з російськомовним населенням, немає протиріч у країні. Є лише величезна брехня з боку нашого північного сусіда. На жаль, ми живемо зараз в умовах постправди. У світі, де на розум людей величезний вплив мають медіа і соціальні мережі. Та Україні загрожує одна країна - яка з нею по сусідству, і яка ні перед чим не хоче зупинятися", - сказав Борис Філатов, наголосивши також: разом з тим, що люди в Україні хочуть миру, свою країну захищатимуть попри усе.

Як повідомлялося, у Дніпрі в День єднання у небі з'явиться найбільший український прапор, створений світломузичною інсталяцією Dnipro Light Flowers.

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