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В Днепре создали самый большой украинский флаг, - Филатов

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Днепр, Среда 16 февраля 2022 13:55
В Днепре создали самый большой украинский флаг, - Филатов Фото: с 16 февраля сине-желтый флаг будет протягиваться по оба берега Днепра (dniprorada.gov.ua)
Автор: Наталия Гурковская

В Днепре в День единения в небе появится самый большой украинский флаг, созданный светомузыкальной инсталляцией Dnipro Light Flowers.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепровского городского совета.

"Сегодня вечером Днепр покажет всем, что мы единственные. Пусть видят все. Даже из космоса", - сообщил мэр Днепра Борис Филатов.

Проекция достигает более 10 км. Это более 5 тыс. световых пикселей и лазеры известной в мире инсталляции Dnipro Light Flowers, в которую в настоящее время входят пять бывших заводских труб.

"Мы очень рады, что наша световая лазерная артинсталляция, которую мы недавно запустили по инициативе фонда "Культурная столица", а также при поддержке мэра Бориса Филатова и команды Геннадия Корбана (председатель Общественного совета - ред.), показывает себя в столь важной роли", - сказал руководитель компании "Expolight" и автор медиа-артинсталляции Николай Каблука.

В Днепре создали самый большой украинский флаг, - Филатов

Так с 16 февраля и до конца недели - с наступлением темноты и до полуночи - сине-желтый флаг будет протягиваться по оба берега Днепра.

Как сообщалось, в Днепре готовят к запуску приложение, что позволит всем желающим управлять свето-музыкальным шоу Dnipro Light Flowers. Приложение будет доступно к загрузке уже весной.

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