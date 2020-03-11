У Дніпро доправили військових, поранених вчора на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Військові перебувають у тяжкому стані

До лікарень Дніпра вчора з зони проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі вертольотами було доправлено чотирьох поранених українських військовослужбовців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку радника голови Дніпропетровської ОДА Тетяни Губи в Facebook.

За словами Губи, вчора в Дніпро прибули два військових вертольоти з чотирма тяжкопораненими військовими. Трьох поранених бійців доправили до військового госпіталю.

"У Дніпро евакуйовані двома військовими вертольотами четверо поранених захисників у важкому стані", - написала вона.

Зазначається, що ще двоє українських військових з пораненням очей у стабільному стані доправили до лікарень каретами швидкої допомоги.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 10 березня бойовики на Донбасі 17 разів відкривали вогонь по підрозділах Об'єднаних сил. В результаті ворожих обстрілів загинули 3 українських військовослужбовців, ще 8 отримали поранення. Поблизу Пісків окупанти з ПТРК обстріляли вантажівку одного з українських підрозділів.

Також РБК-Україна писало, що, за даними штабу ООС, 10 березня бойовики обстріляли український військовий автомобіль, сховавшись за будинками цивільного населення Донбасу.