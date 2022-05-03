После ракетного удара 57 домов в Воловце Закарпатской области остались без газоснабжения

В результате ракетного удара 57 домов в Воловце остались без газоснабжения. Поврежден распределительный газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Запорожской ОВА.

"Закарпатгаз" просит потребителей перекрыть краны перед газопотребляющим оборудованием. Аварийно-восстановительные работы в Воловце Закарпатской области должны начаться утром 4 мая.

Ранее мы писали, что нанесен ракетный удар по курортному Воловцу Закарпатской области. В результате повреждена инфраструктура на железнодорожной станции.

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