З Днем ППО: щирі привітання захисникам неба у листівках та теплих побажаннях

День військ ППО ЗСУ за традицією відзначають щороку у першу неділю липня, у 2025 році це - 6 липня. У це свято особливо важливо привітати усіх захисників нашого неба, які зараз дають відсіч ворожим ракетам та дронам, що щодня летять на українські міста.
РБК-Україна підготувало теплі привітання для усіх, хто зараз стоїть на варті нашого неба.
Вітаю з Днем військ протиповітряної оборони! Ваші очі й руки - наш головний захист від ворожих ракет і дронів. Дякую за пильність і блискавичну реакцію. Мирного неба та міцної підтримки побратимів!
Ви - незламна стіна між ворогом і миром. Завдяки вам наші міста, будинки й життя не знищуються з неба. Нехай техніка не підводить, а ціль завжди буде знищена з першого пострілу. Дякуємо за кожну збиту ракету!
Зі святом, герої ППО! Ви стоїте на варті нашого неба без страху й відпочинку. Нехай ваше служіння буде безпечним, а серце - спокійним. Низький уклін за кожну ніч і кожну ціль, знищену задля нашого життя.
Ваш героїзм - це щоденна реальність, не прикрашена пафосом. Ви перетворюєте небо з небезпеки на спокій. Бажаю, щоб у кожному бою ви мали перевагу і перемогу. Зі святом, зенітники України!
Зенітники - справжні майстри точного удару! Ваші навички щодня рятують сотні життів. Хай командування цінує, а техніка працює без збоїв. Ви - гордість сучасної армії. З Днем ППО України!
Ваша праця часто невидима, але надзвичайно важлива. Без вас ворог мав би перевагу в небі, але ви це не дозволяєте. Бажаю витримки, міцного здоров’я та бойового духу. Слава зенітникам! Зі святом!
Ви не даєте ворогу шансів наблизитися до нашого неба. Дякуємо за професіоналізм, швидкість і точність. Нехай кожна зміна закінчується без втрат. Ваш щит - наша впевненість. З Днем ППО, мужні зенітники!
Ваша зброя - проти ворожих ракет і дронів, і вона працює бездоганно. Ви - ті, хто завжди напоготові, навіть коли інші сплять. Бажаю вам надійної техніки, злагоджених дій і перемог без ризику. Нехай кожна тривога завершується збитим об'єктом. Ви - наша опора з землі.
Сьогодні ваше свято, зенітники України! Ви - невидимі герої, які перетворюють ніч на щит. Бажаю, щоб кожна загроза була знешкоджена ще в небі. Хай рідні завжди чекають з посмішкою. Дякуємо за мирне небо!
З Днем протиповітряної оборони! Ви - ті, хто дарує безпеку з землі. Ваші дії - блискавичні, точні, безкомпромісні. Нехай ворог знає: зенітники не сплять. Мирного неба під вашою охороною!
***
Зі святом ППО вітаємо,
Захисників небесних славимо,
Ваша мужність і відвага
Нам дарує мир і благо.
Зичимо щастя й перемог,
Хай береже вас сам Бог,
Хоч ваш шлях буде тернистим,
Нехай небо буде чистим!
***
Ви тримаєте небесний щит,
Нехай чистим буде краєвид.
Хай щастить вам у житті,
Мирних днів в майбутті,
Усе це ми побажаємо,
Війська ППО, ми вас вітаємо!
***
Миру вам, добра й тепла,
Небо буде хай без зла,
Щастя вам у кожну мить,
Нехай горе не гримить!
З Днем ППО, наші герої!
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