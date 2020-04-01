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Сухо и холодно до -7: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     01.04.2020 - 08:00
Сухо и холодно до -7: прогноз погоды на сегодня
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня во всех областях сухо

Погода в Украине 1 апреля ухудшится, похолодает до -7 ночью, а днем +5+9. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз во всех областях

В западных областях сухо, без осадков, температура воздуха днем +5+7, а ночью -4-6. В Закарпатской области днем +6+10. На севере днем +4+7, а ночью -4-6. В восточных областях днем +5+7, а ночью -2-4.

Сухо и холодно до -7: прогноз погоды на сегодня

В центральных областях температура воздуха днем составит +5+7, а ночью -4-6. На юге страны днем +5+9, а ночью 0-5.

Прогноз в Киеве

В столице сегодня переменная облачность. Температура воздуха днем составит +5+7, а ночью -3-5.

Напомним, погода в Украине сильно испортится уже в первый день апреля. Уже в ночь на 1 апреля морозы охватят всю страну. Ожидается от -2 до -6 градусов, а в Карпатах похолодает аж от -6 до -12. Тем не менее, благодаря антициклону днем воздух прогреется до +4+9 градусов.

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