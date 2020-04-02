Вдень потепліє, але ночі ще холодні: прогноз погоди на сьогодні

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

У всіх областях - сухо

Погода в Україні 2 квітня покращиться, але ночі ще будуть холодні. Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

У західних областях температура повітря вдень складе +9+12, а вночі -1-4. На півночі країни так само вдень і вночі. У центральних областях вдень +10+13, а вночі -1-3. Зазначається, що у всіх областях сухо та мінлива хмарність.

На сході країни температура повітря вдень складе +10+12, а вночі -2-4. У південних областях вдень +11+13, а вночі -1-3.

Прогноз у Києві

У столиці сьогодні мінлива хмарність. Вдень +10+12, а вночі -1-3.

Нагадаємо, погода в Україні у квітні обіцяє бути не такою теплою, як прогнозували синоптики раніше. Заморозки можуть бути навіть у середині місяця, а весняне тепло прийде хіба що до кінця квітня.