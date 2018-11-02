С Днем инженерных войск: лучшие поздравления с праздником

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Поздравления служащим инженерных войск ВСУ в стихах и прозе

3 ноября - День инженерных войск Украины - праздник военных специального рода Сухопутных войск ВСУ. Поздравления и пожелания с профессиональной датой в стихах, прозе и смс - в подборке Styler.

C Днем инженерных войск: стихи

Служащие инженерных войск обеспечивают подразделения Вооруженных сил Украины необходимыми условиями для маскировки и быстрого перемещения в район боевых действий, обеспечивают маневренность и безопасность, занимаются саперными работами, строительством фортификаций, заграждений, понтонно-мостовых сооружений и др.

Поздравьте профессионалов своего дела с праздником 3 ноября красивыми стихами:

Инженерные войска -

Это наша голова!

Это гордость всей страны,

Поздравляем от души!

Мы желаем вам успеха,

Оптимизма, без хлопот,

Знаем, труд ваш - не потеха,

Пусть вам в жизни повезет!

***

Инженеры, строители, сапёры, войск Украины,

Красивые и смелые, лучшие мужчины!

Работа у вас, мы знаем, не легка,

Опасная, благородная, от дома далека!

Желаем вам, ребята, спокойной, мирной службы,

Одну, но на года, верную дружбу!

Усталость, пусть, будет вам не знакома,

Любимая семья, чтобы ждала вас дома!

Фото: День инженерных войск - 3 ноября (facebook.com/narodna.armiya)

Желаю я военным инженерам -

Находчивым, отважным и умелым,

Прекрасного здоровья, настроенья,

И дальше развивать свои уменья,

Чтоб отдыхать могли они порою,

И неба мирного над головою.

***

Минировать поля или понтоны строить,

На вас надежда инженерные войска,

Вы в армии незаменимы просто,

Служба ваша нелегка, но так важна.

Сегодня я поздравить с праздником вас всех спешу,

Здоровья и терпенья пожелать хочу,

Пусть служба будет благодарною всегда,

И с нетерпеньем ждёт всегда любимая семья.

Поздравления с Днем инженерных войск в прозе

Слова пожеланий служащим инженерных войск Украины в прозе подойдут для тоста в праздничный день 3 ноября.

Каждый, кто хоть однажды испытал страх, знает, что это такое. Каждый, кто служит в инженерных войсках, готовится победить страх - ибо что такое служба, как не победа над страхом? Желаю столько любви, дружбы и уважения, чтобы страх никогда не возникал в сердце мужчин самой мужественной части украинских Вооруженных сил.

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

В любом деле: и в войне, и в мирной жизни очень большую роль играют удобные коммуникации. Ты - инженер от бога и то, что ты строишь - выше всяких похвал. День инженерных войск - это праздник для тебя и ради тебя. Спасибо тебе за твой ратный труд!

***

Ты служишь в войсках особого рода, сочетая гениальный ум и отвагу, а также, конечно же, добрый нрав с которым всегда на хорошем счету у сослуживцев и начальства! Поздравляю с Днем инженерных войск! Пусть твои концепции всегда будут к месту!

День инженерных войск: короткие смс и прикольные поздравления

Желаю тебе я в День войск инженерных

На службе - карьеры, друзей - самых верных!

Зарплаты высокой, успехов во всем!

Пусть счастьем, любовью твой полнится дом!

***

Сойдусь я с ломом в тяжком клинче,

Лопату приложу к плечу-

Поздравить Вас я просто нынче

С Днем инженерных войск хочу!

Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)

Нынче праздник отмечают

инженерные войска!

От души вас поздравляем

И не просто, а в стихах!

Мы желаем вам здоровья!

Много-много лет прожить,

Жить в согласии с любовью,

И с фортуною дружить!

***

Ты строишь понтоны, мосты и дороги,

Берешь на себя переправы,

Войсками командуешь мудро и строго -

Подтянутый, бодрый и бравый!

Любви тебе, мира, поменьше заботы,

А больше успеха в любимой работе



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Также напомним, что в Укаине запускают телефонную "горячую" линию для военных и их семей.

Видео: РБК-Украина