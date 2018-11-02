С Днем инженерных войск: лучшие поздравления с праздником

Поздравления служащим инженерных войск ВСУ в стихах и прозе
3 ноября - День инженерных войск Украины - праздник военных специального рода Сухопутных войск ВСУ. Поздравления и пожелания с профессиональной датой в стихах, прозе и смс - в подборке Styler.
Служащие инженерных войск обеспечивают подразделения Вооруженных сил Украины необходимыми условиями для маскировки и быстрого перемещения в район боевых действий, обеспечивают маневренность и безопасность, занимаются саперными работами, строительством фортификаций, заграждений, понтонно-мостовых сооружений и др.
Поздравьте профессионалов своего дела с праздником 3 ноября красивыми стихами:
Инженерные войска -
Это наша голова!
Это гордость всей страны,
Поздравляем от души!
Мы желаем вам успеха,
Оптимизма, без хлопот,
Знаем, труд ваш - не потеха,
Пусть вам в жизни повезет!
***
Инженеры, строители, сапёры, войск Украины,
Красивые и смелые, лучшие мужчины!
Работа у вас, мы знаем, не легка,
Опасная, благородная, от дома далека!
Желаем вам, ребята, спокойной, мирной службы,
Одну, но на года, верную дружбу!
Усталость, пусть, будет вам не знакома,
Любимая семья, чтобы ждала вас дома!
Фото: День инженерных войск - 3 ноября (facebook.com/narodna.armiya)
Желаю я военным инженерам -
Находчивым, отважным и умелым,
Прекрасного здоровья, настроенья,
И дальше развивать свои уменья,
Чтоб отдыхать могли они порою,
И неба мирного над головою.
***
Минировать поля или понтоны строить,
На вас надежда инженерные войска,
Вы в армии незаменимы просто,
Служба ваша нелегка, но так важна.
Сегодня я поздравить с праздником вас всех спешу,
Здоровья и терпенья пожелать хочу,
Пусть служба будет благодарною всегда,
И с нетерпеньем ждёт всегда любимая семья.
Слова пожеланий служащим инженерных войск Украины в прозе подойдут для тоста в праздничный день 3 ноября.
Каждый, кто хоть однажды испытал страх, знает, что это такое. Каждый, кто служит в инженерных войсках, готовится победить страх - ибо что такое служба, как не победа над страхом? Желаю столько любви, дружбы и уважения, чтобы страх никогда не возникал в сердце мужчин самой мужественной части украинских Вооруженных сил.
Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
В любом деле: и в войне, и в мирной жизни очень большую роль играют удобные коммуникации. Ты - инженер от бога и то, что ты строишь - выше всяких похвал. День инженерных войск - это праздник для тебя и ради тебя. Спасибо тебе за твой ратный труд!
***
Ты служишь в войсках особого рода, сочетая гениальный ум и отвагу, а также, конечно же, добрый нрав с которым всегда на хорошем счету у сослуживцев и начальства! Поздравляю с Днем инженерных войск! Пусть твои концепции всегда будут к месту!
Желаю тебе я в День войск инженерных
На службе - карьеры, друзей - самых верных!
Зарплаты высокой, успехов во всем!
Пусть счастьем, любовью твой полнится дом!
***
Сойдусь я с ломом в тяжком клинче,
Лопату приложу к плечу-
Поздравить Вас я просто нынче
С Днем инженерных войск хочу!
Иллюстративное фото (facebook.com/theministryofdefence.ua)
Нынче праздник отмечают
инженерные войска!
От души вас поздравляем
И не просто, а в стихах!
Мы желаем вам здоровья!
Много-много лет прожить,
Жить в согласии с любовью,
И с фортуною дружить!
***
Ты строишь понтоны, мосты и дороги,
Берешь на себя переправы,
Войсками командуешь мудро и строго -
Подтянутый, бодрый и бравый!
Любви тебе, мира, поменьше заботы,
А больше успеха в любимой работе
Ранее Styler рассказывал о молодой украинке, которая стала деминером.
Также напомним, что в Укаине запускают телефонную "горячую" линию для военных и их семей.
Видео: РБК-Украина