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ДМС та "Паспортний сервіс" відновили роботу: що буде з чергою

12:00 05.10.2026 Пн
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)

Державна міграційна служба завершила технічні роботи та відновила роботу своїх інформаційно-телекомунікаційних систем. Підрозділи ДМС та відділення "Паспортного сервісу" знову працюють у штатному режимі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну міграційну службу України.

Усі сервіси та послуги, які тимчасово були недоступні на час технічних робіт, знову можна отримати.

Що буде з електронною чергою

У ДМС зазначили, що всі записи до електронної черги, які припали на період проведення технічних робіт, залишаються чинними. Тому повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно. Звернутися за послугою можна буде в інший зручний час.

Офіційний сайт ДМС та електронна черга мають повністю запрацювати у найближчі години.

Що було з роботою "Паспортних сервісів"

Раніше РБК-Україна повідомляло, що наприкінці вересня відділи "Паспортного сервісу" тимчасово призупинили прийом громадян через технічні проблеми в інформаційно-телекомунікаційних системах ДМС. Спочатку йшлося про обмеження роботи з 28 до 30 вересня, однак згодом стало відомо, що технічні роботи тривали довше.

Через несправність обладнання оператора електронних комунікаційних послуг, який забезпечує роботу каналів зв'язку, тимчасово не можна було оформити закордонний паспорт та ID-картку. Також на час відновлювальних робіт був недоступний офіційний сайт ДМС.

При цьому видача вже готових документів продовжувалася за графіком. Записи до електронної черги також не скасовувалися: громадянам мали перенести їх на найближчий доступний час.

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