ДМС та "Паспортний сервіс" відновили роботу: що буде з чергою

Усі сервіси та послуги, які тимчасово були недоступні на час технічних робіт, знову можна отримати.

Що буде з електронною чергою

У ДМС зазначили, що всі записи до електронної черги, які припали на період проведення технічних робіт, залишаються чинними. Тому повторно реєструватися в електронній черзі не потрібно. Звернутися за послугою можна буде в інший зручний час.

Офіційний сайт ДМС та електронна черга мають повністю запрацювати у найближчі години.