ГМС и "Паспортный сервис" возобновили работу: что будет с очередью

Все сервисы и услуги, которые были временно недоступны на время технических работ, можно снова получить.

Что будет с электронной очередью

В ГМС отметили, что все записи в электронную очередь, которые пришлись на период проведения технических работ, остаются в силе. Потому повторно регистрироваться в электронной очереди не нужно. Обратиться за услугой можно будет в другое удобное время.

Официальный сайт ГМС и электронная очередь должны полностью заработать в ближайшие часы.