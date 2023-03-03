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Дмитро Кулеба розповів, скільки країн підтримує створення спецтрибуналу для РФ

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Вже 29 країн входять до коаліції, яка підтримує створення спеціального трибуналу для Росії за злочин агресії.

Пр оце пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби після зустрічі у Львові з колегами з Нідерландів та Естонії.

За його словами, серед учасників коаліції є навіть одна країна Латинської Америки, а лише за місяць кількість країн збільшилась на вісім.

"Якщо на початку розмова про трибунал не викликала багато ентузіазму і була абстрактною, то зараз ми вже побудували коаліцію країн, яка предметно працює над параметрами майбутнього трибуналу", - сказав Кулеба.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для Росії.

Нагадаємо, заступник голови ОП Андрій Смирнов розкрив подробиці щодо моделей спеціального трибуналу для Росії.

До того ж, генпрокурор Латвії зазначив, що спецтрибунал для Росії можна створити хоч завтра, якби було бажання.

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