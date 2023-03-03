Глава МИД рассказал, сколько стран поддерживает создание спецтрибунала для РФ

Уже 29 стран входят в коалицию, поддерживающую создание специального трибунала для России за преступление агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после встречи во Львове с коллегами из Нидерландов и Эстонии.

По его словам, среди участников коалиции есть даже одна страна Латинской Америки, а всего за месяц количество стран увеличилось на восемь.

"Если в начале разговор о трибунале не вызвал много энтузиазма и был абстрактным, то сейчас мы уже построили коалицию стран, которая предметно работает над параметрами будущего трибунала", - сказал Кулеба.