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Глава МИД рассказал, сколько стран поддерживает создание спецтрибунала для РФ

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Уже 29 стран входят в коалицию, поддерживающую создание специального трибунала для России за преступление агрессии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы после встречи во Львове с коллегами из Нидерландов и Эстонии.

По его словам, среди участников коалиции есть даже одна страна Латинской Америки, а всего за месяц количество стран увеличилось на восемь.

"Если в начале разговор о трибунале не вызвал много энтузиазма и был абстрактным, то сейчас мы уже построили коалицию стран, которая предметно работает над параметрами будущего трибунала", - сказал Кулеба.

Ранее РБК-Украина сообщало, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном дальнейшие шаги по созданию специального трибунала для России.

Напомним, заместитель председателя ОП Андрей Смирнов раскрыл подробности о моделях специального трибунала для России.

К тому же генпрокурор Латвии отметил, что спецтрибунал для России можно создать хоть завтра , если бы было желание.

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Дмитрий КулебаВторжение России в Украину