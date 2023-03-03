ua ru
Пт, 03 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба обговорив з Блінкеном створення спецтрибуналу для Росії

Новость на русском →
П'ятниця 03 березня 2023 11:56
Кулеба обговорив з Блінкеном створення спецтрибуналу для Росії Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для Росії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу у Twitter.

Блінкен проінформував Кулебу про дискусії на саміті G20.

У свою чергу, міністр детально розповів про подальші кроки щодо створення спеціального трибуналу для злочину агресії проти України: "наше наступне велике завдання - забезпечити відповідальність керівництва Росії. Скоординовані зусилля є ключовими".

Нагадаємо, заступник голови ОП Андрій Смирнов розкрив подробиці щодо моделей спеціального трибуналу для Росії.

До того ж, генпрокурор Латвії зазначив, що спецтрибунал для Росії можна створити хоч завтра, якби було бажання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Сполучені Штати Америки Дмитро Кулеба Ентоні Блінкен
NEWS
Дальність більша, ніж HIMARS. Українська "Вільха-М" вже застосовується у бою, у планах модифікація до 150 км
Дальність більша, ніж HIMARS. Українська "Вільха-М" вже застосовується у бою, у планах модифікація до 150 км
DAILY
Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Олексій Данілов: Як тільки ми вийдемо на кордони, навіть не уявляю, де вже має бути Путін