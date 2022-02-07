Дмитрий Дубилет ответил на обвинения в плагиате monobank от экс-акционера

По словам Дубилета, он покинул monobank еще в 2019 году, чтобы начать карьеру в Кабинете министров. Через некоторое время он основал компанию Fintech Farm, чтобы заняться запуском мобильных банков и за пределами Украины.

"Я приглашал экс-партнеров по моно строить международный бизнес вместе, но получил отказ. Было жаль, так как вместе мы бы завоевали мир быстрее. Но делать нечего, мне пришлось формировать новую команду и писать продукт с нуля. На это ушло больше года", - добавил Дубилет.

Соучредитель monobank отметил, что Fintech Farm открыла первый банк на территории Азербайджана, закрыла первый раунд инвестиций и получила несколько украинских и один американский фонды.

Месяц назад в сети попала информация о том, что Дубилету угрожают судом английские адвокаты ООО "Fintech Band" - владельца monobank.

"Судом грозит не компания, которая обладает правами, а частное лицо Людмила Шмальченко. Она - бывший акционер Fintech Band (у нее была одна из самых маленьких долей). Само собой, никто из Fintech Band или Universal Bank ее на эти действия не уполномочивал", - добавил Дубилет.

В то же время Шмальченко не угрожала Дубилету именно судом, а лишь планировала подать заявление в полицию.

Как отметил соучредитель monobank, он попытается лично пообщаться со Шмальченко, чтобы найти взаимопонимание, однако если все же состоится суд - он с легкостью выиграет дело.