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"ТАС" Тигипко не подтвердила спор с Дубилетом из-за интеллектуальной собственности

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Киев, Суббота 15 января 2022 12:32
"ТАС" Тигипко не подтвердила спор с Дубилетом из-за интеллектуальной собственности Фото: Сергей Тигипко (tas.ua)
Автор: Артем Горовенко

У Universal Bank и группы "ТАС" нет никаких споров с Дмитрием Дубилетом в отношении интеллектуальной собственности.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил владелец группы "ТАС" Сергей Тигипко.

"Из проекта "Монобанк" Дмитрий (Дубилет, - ред.) вышел в 2019 году. В 2020 году он сформировал свою финтех-команду и начал работу над запуском цифровых банков в разных странах мира. Мы не воспринимаем его проекты, как конкурентные, поскольку работаем на разных рынках и имеем разные нишевые поля и разную целевую аудиторию", - заявил владелец группы.

В то же время, по его словам, сейчас monobank полностью сконцентрирован на Украине и сосредоточен на дальнейшем усилении его лидерских позиций.

"Никаких споров с Дмитрием в отношении интеллектуальной собственности ни "Универсал Банк", ни группа "ТАС" не имеют", - отметил он.

Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на комментарий юридической компании AVELLUM сообщало, что юридический спор между владельцами "Монобанка" и Дмитрием Дубилетом не урегулирован.

По словам юристов, если стороны не найдут конструктивного решения, дело будет рассматриваться в английском суде.

Как известно, ранее сообщалось, что экс-совладелец "Монобанка" Дмитрий Дубилет запустил в Азербайджане Leobank, который визуально оказался очень похожим на "Монобанк".

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Universal Bank Monobank
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