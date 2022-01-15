"ТАС" Тигипко не подтвердила спор с Дубилетом из-за интеллектуальной собственности
У Universal Bank и группы "ТАС" нет никаких споров с Дмитрием Дубилетом в отношении интеллектуальной собственности.
Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил владелец группы "ТАС" Сергей Тигипко.
"Из проекта "Монобанк" Дмитрий (Дубилет, - ред.) вышел в 2019 году. В 2020 году он сформировал свою финтех-команду и начал работу над запуском цифровых банков в разных странах мира. Мы не воспринимаем его проекты, как конкурентные, поскольку работаем на разных рынках и имеем разные нишевые поля и разную целевую аудиторию", - заявил владелец группы.
В то же время, по его словам, сейчас monobank полностью сконцентрирован на Украине и сосредоточен на дальнейшем усилении его лидерских позиций.
"Никаких споров с Дмитрием в отношении интеллектуальной собственности ни "Универсал Банк", ни группа "ТАС" не имеют", - отметил он.
Напомним, ранее РБК-Украина со ссылкой на комментарий юридической компании AVELLUM сообщало, что юридический спор между владельцами "Монобанка" и Дмитрием Дубилетом не урегулирован.
По словам юристов, если стороны не найдут конструктивного решения, дело будет рассматриваться в английском суде.
Как известно, ранее сообщалось, что экс-совладелец "Монобанка" Дмитрий Дубилет запустил в Азербайджане Leobank, который визуально оказался очень похожим на "Монобанк".