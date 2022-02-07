Дмитро Дубілет відповів на звинувачення у плагіаті monobank від екс-акціонера

За словами Дубілета, він покинув monobank ще у 2019 році, аби розпочати кар’єру в Кабінеті міністрів. Через деякий час він заснував компанію Fintech Farm, аби зайнятися запуском мобільних банків й поза межами України.

"Я запрошував експартнерів моно будувати міжнародний бізнес разом, але отримав відмову. Було шкода, бо разом ми завоювали світ швидше. Але робити нічого, мені довелося формувати нову команду та писати продукт із нуля. На це пішло понад рік", - додав Дубілет.

Співзасновник monobank відзначив, що Fintech Farm відкрила вже перший банк на території Азербайджану, закрила перший раунд інвестицій й отримала декілька українських та один американський фонди.

Місяць тому до мережі потрапила інформація про те, що Дубілету погрожують судом англійські адвокати ТОВ "Fintech Band" - власника monobank.

"Судом загрожує не компанія, яка має права, а приватна особа Людмила Шмальченко. Вона - колишній акціонер Fintech Band (у неї була одна з найменших часток). Звісно ж, ніхто з Fintech Band або Universal Bank її на ці дії не уповноважував", - додав Дубілет.

Водночас Шмальченко не погрожувала Дубілету саме судом, а лише планувала подати заяву до поліції Британія.

Як відзначив співзасновник monobank, він спробує особисто поспілкуватися зі Шмальченко, аби знайти порозуміння, однак якщо все ж відбудеться суд - він з легкістю виграє справу.