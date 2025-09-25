Німецьке слідство виявило групу з семи громадян України, які нібито могли бути причетними до підриву "Північних потоків". Але тільки у 2025 році німцям вдалося захопити в Італії одного з них - Сергія Кузнєцова, який приїхав на італійський курорт, щоб відпочити.

Володимир З., прізвище якого не розкривають з причин конфіденційності, вдало вислизнув з рук німців та втік в Україну. При цьому йому допоміг польський уряд.

Полювання на Володимира

На початок полювання німців за підозрюваними у підриві російських газопроводів Володимир З. перебував на території Польщі. Він проживав у Прушкові біля Варшави, працюючи інструктором з дайвінгу та техніком з кондиціонування повітря

Німці планували затримати Володимира. В Берліні вважали, що можуть розраховувати на допомогу Польщі, де до влади повернувся Дональд Туск. Його повернення обіцяло покращення у німецько-польських відносинах.

За кілька днів до запланованого візиту тодішнього канцлера Олафа Шольца до Польщі прокуратура Німеччини видала на Володимира З. так званий "європейський ордер на арешт". Але далі все пішло не за планом Німеччини.

"Для нас він герой"

Ордер на арешт надіслали до Польщі, але Варшава не тільки відмовилася його виконати, але й попередила Україну та Володимира З. Останній втік на автомобілі з українськими дипломатичними номерами, а за кермом, попередньо, перебував український військовий аташе.

Щобільше, німецькі правоохоронці пізніше скаржилися в ЗМІ, що Польща нібито блокувала співпрацю "місяцями". Зокрема польський уряд демонстративно проігнорував той факт, що в порту Колобжега загадковим чином зникли усі записи з відеокамер саме за той день, коли там стала яхта "Андромеда" з "диверсантами".

"Чому ми повинні його затримувати? Для нас він герой", - відповіли польські правоохоронці німецьким колегам, коли ті обурено почали вимагати пояснень.

Орден та притулок

Втім, видання зазначає, що це був не найгірший варіант для Німеччини. Якби Польща обрала радикальніший підхід, скандал був би величезний, а репутація Берліна зазнала б нищівної шкоди.

Власні джерела сказали журналістам, що міністр закордонних справ Радослав Сікорський пропонував надати Володимиру З. дипломатичний притулок та нагородити його орденом, якщо його участь в знищенні російських газопроводів підтвердиться.

Підозри без доказів та тиск з боку "друзів Путіна"

Німецькі слідчі досі не змогли довести того, що підрив "Північних потоків" було здійснено за наказом України. Усі їхні спроби зазнають фіаско, а доказів причетності України немає.

Один з підозрюваних у знищенні газопроводів загинув на фронті в Україні. Інший втік за допомоги Польщі. А завдяки Італії схопити вдалося лише одну людину.

Незрозуміло, чи зможе Німеччина домогтися екстрадиції захопленого італійцями Сергія Кузнєцова: хоча суд в Італії схвалив рішення екстрадувати українця, адвокат вже заявив про подання апеляції.

На слідство активно тиснуть проросійські сили - зокрема, лідер проросійських радикалів Сара Вагенкнехт та прихильник російського диктатора Володимира Путіна, прем'єр Саксонії Міхаель Кречмер.

Колишній керівник німецької служби безпеки BND Август Ганнінг, який очолював її за часів проросійського канцлера Герхарда Шредера (тобто він і сам є проросійським) взагалі звинуватив президента України Володимира Зеленського та президента Польщі Анджея Дуду в "змові". Нібито саме вони домовилися підірвати газопроводи.

У відповідь на це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск порадив усім проросійським прихильникам та адвокатам російського газу в Німеччині вибачитися та замовчати.

"Усім ініціаторам та покровителям "Північного потоку-1" та "Північного потоку-2". Єдине, що ви повинні зробити сьогодні в цьому питанні, це вибачитися та мовчати", - написав він.