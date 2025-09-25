"Для нас он герой": Польша дала бежать подозреваемому в подрыве "Северных потоков", - СМИ

Польша отказалась задерживать по запросу Германии украинца, которого немецкое следствие подозревало в причастности к подрыву российских "Северных потоков". Поляки заявили немцам, что для Варшавы этот человек "как герой".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на польское издание Rzeczpospolita.
Немецкое следствие выявило группу из семи граждан Украины, которые якобы могли быть причастны к подрыву "Северных потоков". Но только в 2025 году немцам удалось захватить в Италии одного из них - Сергея Кузнецова, который приехал на итальянский курорт, чтобы отдохнуть.
Владимир З., фамилию которого не раскрывают из соображений конфиденциальности, удачно ускользнул из рук немцев и сбежал в Украину. При этом ему помогло польское правительство.
На начало охоты немцев за подозреваемыми в подрыве российских газопроводов Владимир З. находился на территории Польши. Он проживал в Прушкове возле Варшавы, работая инструктором по дайвингу и техником по кондиционированию воздуха
Немцы планировали задержать Владимира. В Берлине считали, что могут рассчитывать на помощь Польши, где к власти вернулся Дональд Туск. Его возвращение обещало улучшение в немецко-польских отношениях.
За несколько дней до запланированного визита тогдашнего канцлера Олафа Шольца в Польшу прокуратура Германии выдала на Владимира З. так называемый "европейский ордер на арест". Но дальше все пошло не по плану Германии.
Ордер на арест прислали в Польшу, но Варшава не только отказалась его выполнить, но и предупредила Украину и Владимира З. Последний сбежал на автомобиле с украинскими дипломатическими номерами, а за рулем, предварительно, находился украинский военный атташе.
Более того, немецкие правоохранители позже жаловались в СМИ, что Польша якобы блокировала сотрудничество "месяцами". В частности польское правительство демонстративно проигнорировало тот факт, что в порту Колобжега загадочным образом исчезли все записи с видеокамер именно за тот день, когда там стала яхта "Андромеда" с "диверсантами".
"Почему мы должны его задерживать? Для нас он герой", - ответили польские правоохранители немецким коллегам, когда те возмущенно начали требовать объяснений.
Впрочем, издание отмечает, что это был не худший вариант для Германии. Если бы Польша выбрала более радикальный подход, скандал был бы огромный, а репутация Берлина понесла бы сокрушительный ущерб.
Собственные источники сказали журналистам, что министр иностранных дел Радослав Сикорский предлагал предоставить Владимиру З. дипломатическое убежище и наградить его орденом, если его участие в уничтожении российских газопроводов подтвердится.
Немецкие следователи до сих пор не смогли доказать того, что подрыв "Северных потоков" был осуществлен по приказу Украины. Все их попытки терпят фиаско, а доказательств причастности Украины нет.
Один из подозреваемых в уничтожении газопроводов погиб на фронте в Украине. Другой сбежал при помощи Польши. А благодаря Италии схватить удалось лишь одного человека.
Непонятно, сможет ли Германия добиться экстрадиции захваченного итальянцами Сергея Кузнецова: хотя суд в Италии одобрил решение экстрадировать украинца, адвокат уже заявил о подаче апелляции.
На следствие активно давят пророссийские силы - в частности, лидер пророссийских радикалов Сара Вагенкнехт и сторонник российского диктатора Владимира Путина, премьер Саксонии Михаэль Кречмер.
Бывший руководитель немецкой службы безопасности BND Август Ганнинг, который возглавлял ее во времена пророссийского канцлера Герхарда Шредера (то есть он и сам является пророссийским) вообще обвинил президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуду в "заговоре". Якобы именно они договорились взорвать газопроводы.
В ответ на это премьер-министр Польши Дональд Туск посоветовал всем пророссийским сторонникам и адвокатам российского газа в Германии извиниться и замолчать.
"Всем инициаторам и покровителям "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Единственное, что вы должны сделать сегодня в этом вопросе, это извиниться и молчать", - написал он.
Подрыв двух российских газопроводов - "Северный поток" и "Северный поток-2" - произошел 26 сентября 2022 года, через несколько месяцев после начала российского вторжения в Украину.
Взрывы повредили участки обоих газопроводов, полностью выведя их из строя. Расследование, которое начал ряд стран, не смогло точно выявить виновных, хотя рассматриваются версии причастности Украины, России, США и даже Китая.
В августе 2025 года в Италии схватили гражданина Украины - 49-летнего Сергея Кузнецова, бывшего военнослужащего сил специального назначения. Германия подозревает его в организации взрывов на газопроводах. Сам Кузнецов и его защита отвергают обвинения из Берлина.