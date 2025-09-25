Немецкое следствие выявило группу из семи граждан Украины, которые якобы могли быть причастны к подрыву "Северных потоков". Но только в 2025 году немцам удалось захватить в Италии одного из них - Сергея Кузнецова, который приехал на итальянский курорт, чтобы отдохнуть.

Владимир З., фамилию которого не раскрывают из соображений конфиденциальности, удачно ускользнул из рук немцев и сбежал в Украину. При этом ему помогло польское правительство.

Охота на Владимира

На начало охоты немцев за подозреваемыми в подрыве российских газопроводов Владимир З. находился на территории Польши. Он проживал в Прушкове возле Варшавы, работая инструктором по дайвингу и техником по кондиционированию воздуха

Немцы планировали задержать Владимира. В Берлине считали, что могут рассчитывать на помощь Польши, где к власти вернулся Дональд Туск. Его возвращение обещало улучшение в немецко-польских отношениях.

За несколько дней до запланированного визита тогдашнего канцлера Олафа Шольца в Польшу прокуратура Германии выдала на Владимира З. так называемый "европейский ордер на арест". Но дальше все пошло не по плану Германии.

"Для нас он герой"

Ордер на арест прислали в Польшу, но Варшава не только отказалась его выполнить, но и предупредила Украину и Владимира З. Последний сбежал на автомобиле с украинскими дипломатическими номерами, а за рулем, предварительно, находился украинский военный атташе.

Более того, немецкие правоохранители позже жаловались в СМИ, что Польша якобы блокировала сотрудничество "месяцами". В частности польское правительство демонстративно проигнорировало тот факт, что в порту Колобжега загадочным образом исчезли все записи с видеокамер именно за тот день, когда там стала яхта "Андромеда" с "диверсантами".

"Почему мы должны его задерживать? Для нас он герой", - ответили польские правоохранители немецким коллегам, когда те возмущенно начали требовать объяснений.

Орден и убежище

Впрочем, издание отмечает, что это был не худший вариант для Германии. Если бы Польша выбрала более радикальный подход, скандал был бы огромный, а репутация Берлина понесла бы сокрушительный ущерб.

Собственные источники сказали журналистам, что министр иностранных дел Радослав Сикорский предлагал предоставить Владимиру З. дипломатическое убежище и наградить его орденом, если его участие в уничтожении российских газопроводов подтвердится.

Подозрения без доказательств и давление со стороны "друзей Путина"

Немецкие следователи до сих пор не смогли доказать того, что подрыв "Северных потоков" был осуществлен по приказу Украины. Все их попытки терпят фиаско, а доказательств причастности Украины нет.

Один из подозреваемых в уничтожении газопроводов погиб на фронте в Украине. Другой сбежал при помощи Польши. А благодаря Италии схватить удалось лишь одного человека.

Непонятно, сможет ли Германия добиться экстрадиции захваченного итальянцами Сергея Кузнецова: хотя суд в Италии одобрил решение экстрадировать украинца, адвокат уже заявил о подаче апелляции.

На следствие активно давят пророссийские силы - в частности, лидер пророссийских радикалов Сара Вагенкнехт и сторонник российского диктатора Владимира Путина, премьер Саксонии Михаэль Кречмер.

Бывший руководитель немецкой службы безопасности BND Август Ганнинг, который возглавлял ее во времена пророссийского канцлера Герхарда Шредера (то есть он и сам является пророссийским) вообще обвинил президента Украины Владимира Зеленского и президента Польши Анджея Дуду в "заговоре". Якобы именно они договорились взорвать газопроводы.

В ответ на это премьер-министр Польши Дональд Туск посоветовал всем пророссийским сторонникам и адвокатам российского газа в Германии извиниться и замолчать.

"Всем инициаторам и покровителям "Северного потока-1" и "Северного потока-2". Единственное, что вы должны сделать сегодня в этом вопросе, это извиниться и молчать", - написал он.