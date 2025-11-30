"Для миру треба ще одна сторона". Рубіо підбив підсумки зустрічі з Умєровим

За підсумками зустрічі Рубіо наголосив, що США хочуть відбудови України. Він додав, що триває підготовка країни не просто до зупинки бойових дій, а до довготривалого процвітання.

"Сьогодні був черговий крок, але ще є над чим працювати. Звісно, ще одна сторона є, яка може стати частиною цього рівняння. І пан Віткофф незабаром поїде до Москви… Багато роботи ще, але сьогоднішня сесія була досить продуктивна", підкреслив Рубіо.

Він підкреслив, що США "залишаються реалістами" щодо того, як складно виглядає робота із завершення війни в Україні. Водночас він додав, що "реалістично дивиться на той прогрес", що вже відбувається.

Секретар РНБО Рустем Умєров висловив вдячність американському народу та керівництву країни, а також членам делегації США.

За його словами, сьогодні відбулася "продуктивна, успішна зустріч". При цьому Умєров наголосив, що детальнішу інформацію буде надано на пізніших стадіях.

"Завершили складну, але продуктивну сесію переговорів у Флориді. Маємо відчутний прогрес на шляху до встановлення справедливого миру", - заявив він.

Умєров наголосив, що попереду ще багато роботи, і додав, що тривають "консультації та узгодження подальших кроків заради миру для України".