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"Для чого це все було?": Воллес насторожено ставиться до "виведення" росіян з Херсона

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Україна, Четвер 10 листопада 2022 21:12
"Для чого це все було?": Воллес насторожено ставиться до "виведення" росіян з Херсона Фото: Бен Воллес, міністр оборони Британії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Міністр оборони Британії Бен Воллес з обережністю ставиться до "виведення" росіян з Херсона. Він підтримує думку української сторони, яка вважає, що це може бути пасткою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра, яку приводить Sky News.

"Це має бути досить серйозним психологічним ударом, що єдина мета, яку їм вдалося захопити і вони оголосили про свій намір піти", - сказав він

Воллес додав, що повірить у "відхід" росіян з Херсона, коли зможе побачити це. Також він наголосив, що важливо бути обережними, оскільки РФ може бути хитрою.

Він сказав, що якщо російські війська таки вийдуть із Херсона, то напрошується питання "навіщо все це було?".

"Навіщо були всі ці десятки тисяч смертей, коли з лютого їм не вдалося втримати або захопити жодну зі своїх основних цілей", - сказав він.

Нагадаємо, що вчора російське командування вирішило відвести окупаційні війська з Херсону на лівий берег Дніпра.

В Україні ж заявили, що у Херсоні залишається значна частина російських угруповань. Поки рано говорити про те, що окупанти залишили місто.

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